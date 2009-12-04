З 1 січня набувають чинності нові правила паркування

Кабмін затвердив правила паркування транспортних засобів. Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду, прийнятому на позачерговому засіданні 3 грудня.

Згідно із новими правилами, відведення територій для розміщення майданчиків для паркування буде здійснюватися органами місцевого самоврядування за узгодженням з ДАІ, пише Київ.proUA.com з посиланням на "Українські новини".

Правила забороняють розміщувати майданчики для паркування на вулицях з 2 смугами руху шириною менше 7,5 м. При цьому майданчики повинні бути позначені дорожніми знаками і розміткою.

Користувач майданчика зобов`язаний сплатити збір за паркування і розмістити в лівому нижньому кутку лобового скла автомобіля платіжний документ, а після закінчення сплаченого часу звільнити місце або сплатити фактичний час перебування транспорту на майданчику.

Водночас, автомобіль може безкоштовно постояти на парковці упродовж 10 хвилин після закінчення сплаченого часу.

Якщо користувач парковки повністю або частково не сплатив збору за паркування, то власник майданчиків для паркування має право перешкоджати виїзду автомобіля з майданчика.

Оператор зобов`язаний розмістити на в`їзді-виїзді з майданчика телефонний номер, за яким користувач може звернутися до оператора, представник якого у разі вимоги користувача повинен прибути протягом 1 години.

Якщо представник оператора прибуде на місце пізніше, користувач має право не оплачувати збір за паркування.

У разі ж, якщо користувач відмовляється оплачувати послуги, представник оператора повинен скласти відповідний акт.

Правила передбачають, що оператор не несе відповідальності за збереження транспортних засобів, розміщених на майданчиках.

Правила паркування вступлять в силу з 1 січня 2010 року, відзначає видання.

Водночас, з 1 січня 2012 року в силу вступлять пункти, які передбачають обов`язкове обладнати парковок автоматами у розрахунку не менше 1 автомата на 10 паркувальних місць.

Раніше, Кабмін зобов`язав власників парковок виділити місця для транспорту інвалідів в об`ємі не менше 10% від загальної кількості місць.