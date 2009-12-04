Президент підписав закон про використання радіочастот

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (щодо забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу)".

Текст закону розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомлялось, 18 листопада Верховна Рада України подолала вето Президента на цей закон.

Згідно із законом, підставами для переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, крім передбачених Законом "Про радіочастотний ресурс України", є реорганізація юридичної особи шляхом поділу, виділу та спільна заява суб`єктів господарювання щодо перерозподілу між ними радіочастотного ресурсу, визначеного в ліцензіях.

При цьому при реорганізації шляхом поділу або виділу отримані ліцензії можуть бути переоформлені на суб`єкта господарювання, який реорганізується, та (або) на суб`єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації.

Президент зазначав, що даним законом ніяких вимог до утвореих внаслідок такої реорганізації юридичних осіб щодо їхньої здатності здійснювати діяльність, пов`язану з використанням радіочастотного ресурсу, не встановлюється.

На думку Президента, закон не визначає й обов`язкових критеріїв перерозподілу радіочастотного ресурсу за спільною заявою суб`єктів господарювання, порядку переоформлення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у зв`язку з перерозподілом між суб`єктами господарювання виділеного їм радіочастотного ресурсу. Не передбачається також розподіл такого радіочастотного ресурсу на конкурсних або тендерних засадах.