Український ринок серверів в ІІІ кв. скоротився в грошовому вимірі до $11,6 млн.

У третьому кварталі 2009 р. український ринок серверів, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, скоротився в грошовому вимірі майже на 69% - до 11,6 млн. дол. (у цінах для кінцевих користувачів). Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії IDC в Україні.

Згідно з повідомленням, водночас аналітики констатують факт найбільшого падіння продажів цих пристроїв серед всіх типів комп`ютерного обладнання.

За даними IDC, постачання серверів архітектури х86 в кількісному виразі впали на 72% - до 2 185 шт. Всього на зарубіжних вендорів припало майже 65% (у III кв. 2008 р. - 67%), а сумарні позиції ТОП-5 локальних виробників виросли з 17% в III кв. 2008 р. до 21%. У трійці лідерів - HP, частка якої вперше перевищила 50% (50,4%), Dell (8,6%) і українська компанія Entry (6,3%).

У сумі за три квартали т.г. на вітчизняний ринок було поставлено 5 218 серверів цього типу, що відповідає падінню у розмірі 73%. За прогнозами IDC, в цілому, в 2009 році об`єм ринку повинен скласти близько 8 тис. пристроїв - на 66% менше, ніж роком раніше.

В той же час, на думку провідного аналітика київського офісу IDC по серверах і системах зберігання Андрія ГОЛОВНИХ, наступного року не варто чекати зростання продажів серверів х86 більш ніж на 17-20%, адже в першій половині року більшість підприємств займуть вичікувальну позицію в плані ІТ-інвестицій.

Витрати українських підприємств на придбання серверів RISC/EPIC становили в III кв. т.г. 5,3 млн. дол. - майже на 44% менше, ніж торік. Частки компаній розподілилися аналогічно II кварталу: HP (47,7%), IBM (30,4%), Sun Microsystems (21,2%).

На тлі викликаного кризою скорочення закупівель апаратного забезпечення, IDC відзначає зрушення попиту в класі RISC/EPIC у бік систем High-end і експансію систем x86, що продовжується, в сегмент Mid-range. В порівнянні з I-III кв. 2008 р., за три квартали 2009 р. середня ціна сервера RISC/EPIC виросла з 125 тис. дол. до 143 тис. дол. за пристрій. В той же час, частка поставлених українським замовникам систем x86 з чотирма і більш процесорами збільшилася з 2,4% до 3,3%.

Довідка УНІАН. Компанія IDC (США) - постачальник маркетингових досліджень і консультаційних послуг, організатор конференцій у області ІТ, телекомунікацій і побутових високотехнологічних пристроїв. З 1990 р. IDC надає найважливішу інформацію про ринки інформаційних технологій і телекомунікацій в Центральній і Східній Європі, має офіс в Україні.

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