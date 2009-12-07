Українські морські порти надаватимуть 50% знижки іноземним лайнерам

Українські морські порти надаватимуть 50-процентну знижку іноземним круїзним лайнерам у зимову навігацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, відповідну постанову №1273 «Про внесення змін до Положення про портові збори» Кабінет міністрів України затвердив 7 жовтня.

Зокрема, в період із 15 листопада по 15 березня для круїзних пасажирських суден у закордонному плаванні групи Б, які виконують рейси в будь-який морський порт, застосовуватимуться 50-процентні знижки за всіма видами портових зборів.

В Одеському морському торговому порту знижку до ставок усіх видів портових зборів для круїзних пасажирських суден закордонного плавання групи Б (за винятком тих, які виконують вантажопасажирські рейси) буде збільшено з 10% до 20%.

Згідно з повідомленням, внесення змін до портових зборів ініційоване Міністерством транспорту та зв`язку. Ці зміни дозволять удосконалити тарифно-цінову політику в морській галузі, сприятимуть розвитку круїзної транспортної інфраструктури міжнародного значення й, відповідно, реалізації державної політики щодо ефективного транспортного забезпечення туристичної галузі. Заплановані преференції дозволять компаніям, що організовують круїзи по Середземному морю, на вигідних умовах направляти судна в українські порти на Чорному морі. Це, в свою чергу, призведе до збільшення доходів від портових зборів і збору за посадку/висадку пасажирів і, відповідно, зростання надходжень до державного бюджету України.