Залізниці України скоротили вантажоперевезення

Залізниці України за 11 місяців 2009 року скоротили вантажоперевезення, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 24% - з 468 млн. тонн до 357 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник генерального директора «Укрзалізници» Віктор ЧОРНИЙ.

Він зазначив, що перевезення транзитних вантажів за 11 місяців склало 41 млн. тонн.

За словами В.ЧОРНОГО, спад перевезень у цілому за 11 місяців пов`язаний насамперед з падінням у першому півріччі 2009 року у зв`язку з кризовими явищами в економіці.

У той же час, починаючи з осені, відзначається позитивна динаміка в перевезенні вантажів. Приміром, що стосується транзитних вантажів, то у вересні було перевезено 3,5 млн. тонн, у жовтні – 3,75 млн. тонн, а в листопаді – вже 4,2 млн. тонн.

При цьому В.ЧОРНИЙ зазначив, що транзит поки що не досяг рівня 2008 року, оскільки минулого року транзит становив у середньому 5,8 млн. тонн за місяць. Заступник генерального директора «Укрзалізниці» висловив сподівання, що в 2010 році транзитні перевезення покажуть зростання.