Васюник: уряд планує виділити 395,4 млн. грн. на Євро-2012

Уряд планує до кінця 2009 року виділити додатково 395,4 млн. грн. на підготовку об’єктів до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

Зокрема, за його словами, уряд на завтрашньому засіданні планує також ухвалити рішення про авансування оплати робіт з підготовки Євро-2012 у першому кварталі 2010 року у розмірі 563,6 млн. грн.

"Фізичний прогрес на всіх ключових об’єктах досягнутий. Головне – у містах і в центрі з’явились команди, які здатні працювати на результат. Це дозволяє мені відповідально заявити: усі чотири міста спроможні вчасно і якісно підготувати інфраструктуру до турніру”, – цитує прес-служба І.ВАСЮНИКА.

Водночас, за словами урядового куратора Євро-2012, головним системним ризиком, який сьогодні існує щодо підготовки України до турніру, залишається загроза стабільному фінансуванню процесу підготовки. "Єдиною переконливою відповіддю української сторони може бути авансове фінансування до кінця року робіт першого кварталу 2010 року на ключових об’єктах. Затримка робіт в один-два тижні означає зрив підготовки об‘єкта", – наголосив віце-прем`єр.