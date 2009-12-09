Авіатранспорт України знизив перевезення пасажирів на 16%

За попередніми розрахунковими даними, авіаційний транспорт України за 11 місяців ц.р. знизив перевезення пасажирів на 16%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - з 5 млн. 832,3 тис. до 4 млн. 875 тис. чоловік.

Такі попередні дані надала УНІАН Державіаадміністрація.

Зокрема, перевезення пасажирів на міжнародних лініях, згідно з попередніми даними, знизилося на 13,9% - до 3 млн. 925 тис. чоловік, з них на регулярних рейсах – на 5,4%, до 2 млн. 232 тис. чоловік. Перевезення пасажирів на внутрішніх лініях знизилося на 18,5% - до 950 тис. чоловік, з них на регулярних рейсах – на 20,3%, до 885 тис. чоловік.

Пасажирооборот у січні-листопаді ц.р. знизився на 16,7% - до 8,5 млрд. пас. км.

Перевезення вантажів за звітний період, за попередніми даними, знизилося на 19,5% - до 75,3 тис. тонн, пошти - на 15% - до 1,7 тис. тонн.

Пасажиропотоки через вітчизняні аеропорти за 11 місяців ц.р., за розрахунковими даними, знизилися на 15,9% - до 8 млн. 475 тис. чоловік, пошто- і вантажопотоки - на 27,1% - до 35,7 тис. тонн.