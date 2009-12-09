Мінтранс розраховує збільшити квоту дозволів ЄКМТ для України

Міністерство транспорту та зв`язку України розраховує на збільшення кількості базових дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на міжнародні автоперевезення наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник міністра транспорту та зв`язку, голова Державтотрансадміністрації Петро КРАВЧУК.

За його словами, нарада з розподілу книжок ЄКМТ проходитиме завтра в Страсбурзі. При цьому він зазначив, що, за його відомостями, Росія зняла свою колишню пропозицію про зниження рівня квот базових дозволів ЄКМТ.

«За моєю інформацією, це питання знято, і все залишається стабільно – як і було. І є певний відсоток на збільшення, так що нашим перевізникам я б рекомендував сильно не переживати», - сказав П.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, раніше РФ пропонувала знизити рівень квот базових дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на міжнародні автоперевезення у три рази.

За даними президента Асоціації міжнародних автоперевізників України (АСМАП) Леоніда КОСТЮЧЕНКА, у разі зниження квот, українські перевізники втратять вантажі й, відповідно, гроші, враховуючи спрямованість українських автоперевізників на транзитні перевезення в треті країни через РФ.

«Це серйозне питання, це базовий дозвіл. В України 208 базових квот ЄКМТ – це 1,5 тисяч книжок. А зараз вони хочуть обмежити 67 замість 208. Тобто, це вдарило б по нас. Ми не маємо сьогодні своєї бази експортно-імпортних вантажів, ми користуємося ніби в Російській Федерації. Нашого ринку на імпорт-експорт не вистачає. Ми працюємо, відверто кажучи, як би ми цього хотіли або не хотіли, до/з третіх країн. Ось ця книжка ЄКМТ вирішує поїздки до/з третіх країн», - зазначив Л.КОСТЮЧЕНКО.

Нагадаємо, на 2009 р. загалом Мінтранс розподіляв 1 397 дозволів ЄКМТ.

Довідка УНІАН. У травні 1996 року Україна стала повноправним членом Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ), створеної урядами 16 європейських держав у 1953 році. Наразі ЄКМТ об`єднує міністрів транспорту 44 держав.

ЄКМТ щорічно видає квоти дозволів на перевезення на території країн-членів цієї організації. Багаторазові дозволи дають можливість використовувати книжку ЄКМТ протягом року й передавати її між вантажівками однієї структури.

Квота ЄКМТ України на 2008 рік – понад 1 100 дозволів на вантажівки класу Євро-3 і понад 330 – Євро-4.

В Україні міжнародні перевезення здійснюють майже 30 тис. автомобілів.