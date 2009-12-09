Нема перешкод для відновлення авіасполучення між Москвою й Тбілісі

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що не бачить ніяких перешкод для відновлення прямого авіасполучення між Москвою й Тбілісі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Форумі європейських і азіатських ЗМІ в Москві.

«Ті проблеми, які ви називаєте, і можливості прямих рейсів авіакомпаніями, і відкриття КПП «Верхній Ларс» - все це абсолютно нормальні теми для обговорення рішення. І, якщо говорити серйозно, за великим рахунком, я не бачу тут ніяких особливих перешкод», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також висловив надію, що настане час, коли візовий режим між РФ і Грузією буде скасовано.

«Ми зараз рухаємося в бік безвізового простору з Євросоюзом. Я сподіваюся, що це в найближчому майбутньому відбудеться. Я сподіваюся, що такі часи настануть і для Грузії з Росією», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що російський і грузинські народи повинні зберегти все позитивне, що було зроблено раніше.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, відносини Росії та Грузії останнім часом виявилися зруйнованими, причому не з вини РФ.

«Я неодноразово говорив, що не маю наміру контактувати з діючим Президентом і деякими іншими керівниками, наші шляхи розійшлися, й наші оцінки подій дуже різні, я вважаю, що Президент СААКАШВІЛІ несе пряму юридичну відповідальність за скоєний злочин, але це не означає, що ми повинні відкласти всі інші відносини на потім. Між нашими народами - вікова дружба, особлива історія», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.