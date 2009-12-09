Південна залізниця змінить розклад руху деяких поїздів із Харкова

У зв`язку зі шляховими роботами деякі поїзди з 16 по 19 грудня цього року відправлятимуться зі станції Харків-Пасажирський раніше графіка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.

Зокрема, поїзд №13 Харків—Ужгород відправлятиметься о 09.30 (замість 11.01), поїзд №59 Харків—Одеса — о 16.41 (замість 18.08), поїзд №373 Харків—Брянськ — о 16.49 (замість 18.24), поїзд №343 Харків—Житомир — о 16.57 (замість 18.35), поїзд №111 Харків—Львів відправлятиметься о 17.49 (замість 19.11).