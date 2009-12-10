Залізниці України збільшили добове навантаження

Українські залізничники в листопаді 2009 року щодоби навантажували 999 тис. 609 тонн вантажів, що складає 107,5% до плану і на 25,4% більше, ніж в листопаді минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з наданою інформацією, план навантаження перевиконали всі залізниці: Донецька – на 7%, Придніпровська – на 7,7%, Південна – на 9,4%, Південно-Західна – на 3,5%, Одеська – на 15,1%, Львівська – на 2,6%.

Впродовж листопада за добу вивантажувалося в середньому 16 тис. 398 вагонів, що складає 104,9% до планового завдання і на 25,5% більше, ніж в листопаді минулого року.

Оборот навантаженого вагону прискорений на 0,17 діб до планового завдання (105,8%). В середньому один вагон обертався 2,94 діб.

Також покращали показники використання локомотивного парку. Середньодобовий пробіг локомотива склав 456 км. (109,6% до плану), а середньодобова продуктивність – 1262 тис. ткм брутто (109,3% до плану).