Розкраданням 11,6 тонн казахстанських феросплавів займеться феміда

У грудні направлена до суду кримінальна справа щодо звинувачення 9 осіб, які влітку 2009 р. викрали 11,6 тонн казахстанських феросплавів на станції «Запоріжжя Ліве» Придніпровської залізниці.

Про це УНІАН повідомили в управлінні транспортної міліції на ПЗ.

«Зловмисники продали викрадене майно, тим самим заподіявши матеріальний збиток ДП «Придніпровська залізниця.» на суму більше 125, 6 тис. грн.», - наголошують у повідомленні управління транспортної міліції

Актюбинський завод феросплавів (Казахстан), який був власником викрадених феросплавів, зажадав від ПЗ відшкодувати їх вартість. Ця вимога була задоволена.

Трьох викрадачів феросплавів, раніше судимих за аналогічні злочини, арештували, іншим шістьом обвинуваченим вибрали запобіжний захід - підписка про не виїзд.

Зловмисникам загрожує покарання, передбачене частиною 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах) у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.