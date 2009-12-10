Графік руху міжнародних потягів змінюють

З 13 грудня 2009 року на залізницях країн Західної Європи вводиться графік руху на 2010 рік, тому для українських потягів за межами України також дещо змінений розклад руху або маршрут проходження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» закликає громадян уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і заздалегідь планувати свої поїздки, щоб уникнути непорозумінь у зв`язку із змінами в графіці руху безпересадочних вагонів і потягів міжнародного повідомлення.

Зокрема, п`ять разів в тиждень до послуг пасажирів безпересадочний вагон Київ—Братислава і двічі в тиждень — Львів—Братислава. Вони курсуватимуть через Чоп замість безпересадочних вагонів Київ—Відень і Львів—Відень. Маршрут проходження обмежений до Братислави у зв`язку з будівництвом вокзалу на станції Відень Південний.

Крім того, за даними відомства, відкрито нове сполучення між Україною та Австрією: з 11 грудня 2009 року через Польщу курсуватиме безпересадочний вагон Київ—Відень. Він відправлятиметься з Києва двічі в тиждень (вівторок, п`ятниця) і прибуватиме на станцію Відень Західний.