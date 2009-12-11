Уряд Росії виділив близько 450 млн. дол. на будівництво літаків

Уряд Росії виділив близько 450 млн. дол. на будівництво нових літаків, зокрема Ан-148.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН повідомив на засіданні президії уряду РФ.

«Підписано два розпорядження про підтримку Об`єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) – 45,2 млрд. крб. (близько 1,5 млрд. дол.), і на будівництво нової техніки, нових літаків – 13,5 млрд. крб. (близько 450 млн. дол.)», - сказав В.ПУТІН.

У свою чергу віце-прем`єр-міністр Росії Сергій ІВАНОВ повідомив, що ОАК одержала новий пакет замовлень на виробництво літаків у період до 2014 року. Зокрема, 27 цивільних літаків ТУ-204 СМ, які вироблятимуться у Воронежі і в Ульяновську, 57 цивільних літаків Ан-148, серійне виробництво яких розпочато і перший літак вже куплений авіакомпанією ДТК "Росія". Також передбачається поставити 30 літаків Б-200, які вироблятимуться в Таганрозі.

«Тобто ОАК одержала підтримку на розгортання серійного виробництва ось цього модельного ряду цивільних і спеціальних літаків», - сказав С.ІВАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня С.ІВАНОВ заявляв, що в Росії обсяг замовлень на російсько-український літак Ан-148 становить близько 100 одиниць.

Довідка УНІАН. Програма Ан-148 реалізується в широкій міжнародній кооперації за участю 214 компаній з 14 країн світу. Виробництво цього літака розгорнуто в Україні (на ДП «Київський завод «Авіант») і в Росії (на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство»).

У червні 2008 року Ан-148 почав виконувати регулярні рейси на регіональних маршрутах України.

Ан-148 може ефективно працювати в різних кліматичних і погодних умовах. Зокрема, під час випробувань доведена безвідмовність роботи Ан-148 у спекотному кліматі при температурі повітря +40 градусів Цельсія і в умовах холоду – до -52 градуса Цельсія. Серед переваг Ан-148 - можливість його безпечної експлуатації в широкій мережі аеродромів, включаючи слабкопідготовлені, галькові, грунтові, обледеніли і засніжені злітно-посадкові смуги.

На базі Ан-148 розробляються нові літаки. Одним з них є Ан-158, здатний прийняти на борт до 99 пасажирів, на відміну від 85-містного Ан-148. Потреба ринку в такому літаку на період до 2015 року оцінюється в 200 одиниць.

На АНТК ім. Антонова розробляють також ряд літаків підвищеного комфорту, об`єднаних загальним позначенням Ан-168. Вони зможуть перевозити від 8 до 40 пасажирів на відстань до 7000 км. Потреба в літаках такого класу до 2015 року оцінюється в 60 одиниць, а до 2025 року – більш як у 120.