«Укрзалізниця» призначила 33 додаткових поїзди

Станом на 11 грудня залізниці України призначили 33 додаткових поїзд на новорічні та різдвяні свята.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, 10 поїздів призначила Південно-Західна залізниця; 7 - Придніпровська; 6 - Одеська; 5 - Південна, 3 - Львівська; 2 - Донецька залізниця.

Крім того, 20 поїздів (із них 3 транзитних) призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями триває.