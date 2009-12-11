«Укрзалізниця» призначила 33 додаткових поїзди
11:14, 11 грудня 2009Транспорт/Звя'зок
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На Новорічні та Різдвяні свята
Станом на 11 грудня залізниці України призначили 33 додаткових поїзд на новорічні та різдвяні свята.
Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, 10 поїздів призначила Південно-Західна залізниця; 7 - Придніпровська; 6 - Одеська; 5 - Південна, 3 - Львівська; 2 - Донецька залізниця.
Крім того, 20 поїздів (із них 3 транзитних) призначили російські залізничники.
Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями триває.
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