Акціонери «АероСвіту» 29 січня обиратимуть Наглядову раду

Акціонери ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» 29 січня 2010 р. на своїх позачергових зборах планують розглянути питання відкликання й обрання виконавчого органу товариства, голови та членів Наглядової ради компанії, а також голови та членів Ревізійної комісії ЗАТ. Про це компанія повідомляє в газеті «Голос України» (№235 від 11 грудня ц.р.).

Згідно з повідомленням, крім того, планується внести зміни до статуту ЗАТ шляхом викладення його в новій редакції, а також зміни до положення, що регламентують внутрішню діяльність товариства.

На зборах також планується заслухати звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності компанії за 2008 р., розглянути порядок розподілу прибутку за 2008 р.

Довідка УНІАН. Компанія «Аеросвит – Українські авіалінії» створена в 1994 році і на сьогоднішній день є найбільшим українським авіаперевізником з розгалуженою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 15 судів Boeing. "АероСвіт" обслуговує понад 60 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних – до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Діли і Бангкок, а також забезпечує доставку пасажирів в найбільші адміністративні і регіональні центри України.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії» створена в 1994 році й на сьогоднішній день є найбільшим українським авіаперевізником з розгалуженою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 15 суден Boeing. "АероСвіт" обслуговує понад 60 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних – до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкоку, а також забезпечує доставку пасажирів в найбільші адміністративні та регіональні центри України.

У 2008 р. «АероСвіт» отримав 405 млн. 346 тис. грн. чистого збитку проти 21 млн. 721 тис. грн. чистого прибутку в 2007 р. Поточні зобов`язання компанії на кінець 2008 р. становили 839 млн. 699 тис. грн. довгострокові – 125 млн. 895 тис. грн., сумарна дебіторська заборгованість – 463 млн. 242 тис. грн. Активи компанії на кінець 2008 р. – 889 млн. 631 тис. грн. Статутний капітал «АероСвіту» - 19 млн. 363 тис. грн.