МАУ відкриє рейс Київ-Алмати

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з 11 березня почне виконувати новий прямий рейс Київ – Алмати (Казахстан).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МАУ.

Рейс виконуватимуть 2 рази в тиждень: виліт з Києва – щопонеділка і щочетверга, виліт з Алмати – по вівторках і п`ятницях.

Як відзначають в компанії, розклад нового рейсу складений так, щоб забезпечити найбільш зручне стикування з рейсами авіакомпанії МАУ з Києва в міста Західної Європи.

Рейси виконуватимуть на літаках «Боїнг-737» з двома класами обслуговування – бізнес і економний.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» - лідер ринку міжнародних авіаперевезень України.

Флот МАУ складається з 18 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800».

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - 9,9% та інші – 6%.