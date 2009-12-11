Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» здійснила перший презентаційний переліт

Сьогодні з Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) здійснила презентаційний рейс за маршрутом Київ-Луганськ нова українська авіакомпанія «ЮТейр-Україна».

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України. Згідно з повідомленням, базою для нового авіаперевізника «ЮТейр-Україна», який у кінці вересня 2009 року отримав сертифікат експлуатанта від Державіаадміністрації, стане Міжнародний аеропорт «Луганськ».

Спочатку компанія виконуватиме регулярні рейси з Луганська, Харкова, Миколаєва до Москви, пізніше планується відкриття рейсу Запоріжжя-Москва, а також розвиток внутрішньоукраїнських маршрутів.

Як зазначив перший заступник голови Державіаадміністрації Олексій ОВЧИННИКОВ, компанія виконала всі вимоги й дотримувалася необхідних процедур для отримання сертифікату й має непогану перспективу в майбутньому. «Поява нового перевізника на українському ринку авіаперевезень – це дуже позитивний показник, який вказує на те, що кризові явища в авіації поступово йдуть на спад», - зазначив він.

Нагадаємо, російська авіакомпанія UTair (ЮТейр) ще до кінця 2008 року мала намір вийти на ринок внутрішніх авіаперевезень України в бюджетному сегменті. Планувалося виконувати перельоти на невеликих літаках SAAB.

Довідка УНІАН. Російська авіакомпанія UTair (ЮТейр) (основний офіс розташовано в Ханти-Мансійську) в 2008 році виконувала рейси між Росією та Україною на напрямках Київ («Бориспіль») – Сургут, а також між Москвою та Львовом, Донецьком, Харковом, Сімферополем, Луганськом, Миколаєвом.

Авіакомпанія «ЮТейр» здійснює пасажирські перевезення як на внутрішньоросійських, так і на міжнародних авіалініях. Крім того, вона є одним із найбільших світових вертолітних операторів, оперує вертольотами російського виробництва. «ЮТейр» входить до п`ятірки провідних російських авіаперевізників.