Київський державний завод «Авіант» завершив складання першого серійного літака Ан-148.

Як пише газета «Дело» (№ 210 від 14 грудня), борт вже пройшов фарбування, і на даний момент проходять останні налагоджувальні роботи.

Перше урочисте викатування повітряного судна попередньо відбудеться 28 або 29 грудня.

За інформацією «Дела», зараз керівництво заводу погоджує конкретну дату з графіком прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яка має намір взяти участь у заході. «Напередодні виборів глава уряду таким чином може продемонструвати свої успіхи з підтримки авіабудівної галузі», - відзначає газета.

*** Ан-148 – реактивний регіональний літак нового покоління. Призначений для пасажирських, вантажно-пасажирських і вантажних перевезень на регіональних і магістральних лініях.