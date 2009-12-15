"Воля" заявляє, що не причетна замовних матеріалів проти АМКУ

ТОВ «Воля-Кабель» (ВОЛЯ) спростовує заяву прес-служби Антимонопольного комітету України(АМКУ) щодо можливої причетності компанії щодо організації замовних матеріалів проти Комітету . Про це йдеться в інформації, розміщеній на офіційному сайті компанії ВОЛЯ.

Зокрема, йдеться про текст, в якому вказано, що «АМКУ припускає, що ВОЛЯ причетна до організації замовної інформаційної кампанії проти Комітету». «Після брифінгу, проведеного сьогодні (14 грудня. - УНІАН) в.о. глави АМКУ Олександром МЕЛЬНІЧЕНКО, до компанії почали надходити запити представників ЗМІ з проханням прокоментувати опубліковану заяву прес-служби Комітету. Компанія ВОЛЯ вважає, що подібними заявами, які не відповідають дійсності і нічим не підкріплені, підривається як ділова репутація компанії, так і довіра до такого поважаного органу, як АМКУ», - процитували в прес-службі ВОЛЯ заяву президента компанії Сергія БОЙКО.

Також у своїй заяві С.БОЙКО підкреслив, що «компанія завжди займала зважену і конструктивну позицію в питаннях взаємодії з АМКУ, оперативно реагувала на запити АМКУ щодо надання необхідної інформації з ціноутворення, конкурентного середовища на ринку надання послуг доступу до телепередач, зокрема - відреагувала на звернення глави АМКУ про спільну робочу групу». Водночас в компанії ВОЛЯ підкреслюють, «ухвалення рішення про зниження ціни на соціальний пакет «Україна», що призначений для соціально незахищеної аудиторії, є свідченням того, що компанія керується аналізом ринкової ситуації». «Компанія додасть максимум зусиль, щоб утримати ціну на цьому рівні максимально тривалий період», - йдеться в інформації.

На думку ВОЛІ, свою офіційну позицію з дій АМКУ відносно компанії вони завжди висловлюють відкрито і публічно. При цьому, як зазначають в прес-службі, «ВОЛЯ не відстежує детально всі публікації в ЗМІ щодо АМКУ». «У нас немає необхідності займатися моніторингом змісту всіх публікацій відносно дій АМКУ зі всіх галузей та ринків, на яких Комітет зараз веде численні розслідування. Тим більше, що, на наше глибоке переконання, редакційна політика - є самостійним рішенням кожного українського ЗМІ», - підкреслила керівник PR-відділу компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Як нагадують у прес-службі ВОЛІ, на початку 2009 року президент компанії Сергій БОЙКО заявив про проведення розслідування щодо регіональних підприємств, які оголосили про приведення своєї діяльності до єдиних високих стандартів надання послуг для отримання права на використання товарного знаку і бренду ВОЛЯ. «Компанія висловлює надію, що керівництво АМКУ при оцінці інформації ґрунтуватиметься на фактах конкретних конструктивних дій компанії і на офіційній інформації компанії, що була і є відкритою і публічною, що дозволяє знаходити конструктивні і зважені рішення з будь-яких, зокрема, спірних питань», - підсумовують в компанії ВОЛЯ.