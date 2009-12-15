Дата-центр ВОЛЯ і SHALB оголосили про запуск спільної програми

Дата-центр Воля та Агентство інформаційної безпеки SHALB запустили спільну партнерську програму - http://www.dc.volia.com/, в межах якої всі абоненти Дата-центра зможуть впродовж місяця безкоштовно протестувати систему віддаленого моніторингу SPAE і отримати 25%-ну знижку на подальше користування цим сервісом. Про це йдеться в інформації, поширеній прес-службою ТОВ «Воля-Кабель» (ВОЛЯ).

Зокрема, як йдеться у повідомленні, SPAE - це новітня система віддаленого моніторингу, що включає всі необхідні можливості для повного контролю та аналізу працездатності сервера: цілодобовий моніторинг стану серверних служб з миттєвою нотифікацією про несправності за e-mail, sms, icq; автоматичну інвентаризацію апаратних характеристик сервера; щоденний аудит безпеки; візуалізацію і побудову графіків використовуваних ресурсів за різні інтервали часу; простій web-інтерфейс, що не вимагає високої технічної кваліфікації користувача.

«Співпраця з компанією SHALB дозволить запропонувати абонентам Дата-центра унікальний за своїм змістом сервіс-механізм управління власними серверами всередині окремо взятого проекту, для якого важливі максимальна доступність, безпека і швидке реагування на виниклі проблеми», - зазначив керівник Дата-центра ВОЛЯ Олексій АКУЛОВ.

Як зазначають в прес-службі ВОЛЯ, метою цієї партнерської програми є оптимізація роботи користувачів послуг хостингу серверів, спрямована на оперативне виявлення і усунення проблем із сервером і покликана забезпечити повноцінне функціонування устаткування клієнта.

Довідка УНІАН. Дата-центр ВОЛЯ http://dc.volia.comє підрозділом компанії ВОЛЯ, який займається наданням хостингу серверів (апаратний хостинг, сollocation/коллокейшн, виділений сервер (dedicated), віртуальний сервер (VPS, VDS)), - розміщення сервера на спеціально обладнаному технічному майданчику і підключення його до мережі Інтернет. На час користування послугою безкоштовно надається сервер стандартної конфігурації. За бажання абонент може встановити власний сервер замість стандартного. За встановлення сервера абонента додаткова плата не стягується.

Компанія ВОЛЯ http://www.volia.com/ є національним українським телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультісервісну послугу, а саме: інформація і розваги - доступ до телепрограм і видео-за-запитом; передача даних - високошвидкісний доступ в Інтернет і послуги найбільшого в Україні Дата-центра; комунікація - комп`ютерний і голосовий зв`язок.