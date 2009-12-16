Придніпровська залізниця відремонтувала понад 400 км колії

Придніпровська залізниця за 11 місяців модернізувала і відремонтувала більш як 400 км колій.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Придніпровської залізниці.

За інформацією прес-центру, на 1 грудня службою шляхів в повному обсязі виконані всі види капітальних робіт, запланованих на поточний рік.

Зокрема, модернізовано 61 км колій при плані 59 км. На напрямку Лозова–Симферополь модернізовано 31,6 км колій, П‘ятихатки – Чапліно – 28,6 км. 156 км шляху відремонтовано капітально, зокрема, на напрямку Кривий Ріг– Пологи – 31,7 км, П‘ятихатки–Кривий Ріг – 32,7 км.

Середнім ремонтом Придніпровська залізниця відновила 100 км залізничних колій. Зокрема, на напрямку Лозова–Симферополь – 34,8 км.

Крім того, ремонтні служби залізниці за вказаний період встановили 261 комплект стрілочних переводів, зокрема, 173 нових комплектів.