В ЄС збільшились продажі автомобілів

У країнах Європейського Союзу у листопаді продажі автомобілів зросли на 26,6%, повідомляє Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA).

Так, продажі збільшилися за рахунок урядових програм стимулювання власників старих автомобілів до обміну на нові.

У листопаді було зареєстровано 1,182 млн. нових машин. Зростання показника триває вже шостий місяць поспіль.

Разом із тим ACEA зазначає протилежну тенденцію у країнах - нових членах ЄС. "Полярні зміни показника в Західній Європі (зростання на 30,6%) і в країнах - нових членах Євросоюзу (падіння на 16,7%) відображають вплив схем з оновлення парку автомобілів на основних західноєвропейських ринках".

У листопаді зростання автомобільного ринку Великобританії склало 57,6%, Франції - 48,3%, Іспанії - 37,3% та Італії - 31,2%.

У січні-листопаді ринок автомобілів у Західній Європі зростав у Австрії (на 7,9%), Франції (7,6%) та Німеччині (на 25,4%).

У Східній Європі підвищення продемонстрували Словаччина (на 10,7%) та Чехія (на 10,1%).

Однак експерти очікують спад на автомобільному ринку Європи в 2010 році, коли закінчиться дія урядових програм, у рамках яких покупці віддають на злам старі автомобілі і купують нові.