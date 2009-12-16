Донецька залізниця призначила 4 додаткових поїзди на Новорічні і Різдвяні свята. Про це повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Так, потяг №524/525 сполученням Луганськ-Київ відправиться з Луганська 29 грудня о 18:19 і прибуде до Києва о 12:09 (х Києва він відправиться 30 грудня о 22:57 і прибуде до Луганська о 16:47).

Потяг №576/575 сполученням Донецьк-Київ відправиться з Донецька 29 грудня в 16.30 і прибуде до Києва в 05.44. (З Києва відправиться 30 грудня в 15.05 і прибуде до Донецька в 05.04).

Потяг №503/504 сполученням Ясинувата-Київ-Донецьк відправиться з Ясинуватої 29 грудня о 20:08 і прибуде до Києва о 10:04 (з Києва відправиться 30 грудня о 17:20 і прибуде до Донецька о 08:38).

Потяг №548/547 сполученням Дебальцево-Київ-Луганськ відправиться з Дебальцева 29 грудня о 11:42 і прибуде до Києва о 04:58 (з Києва відправиться 30 грудня о 14:23 і прибуде до Луганська о 07:40).

У прес-службі також повідомили, що в пасажирську службу Донецької залізниці надійшло 43 заяви на перевезення 1881 дитини. Тому призначаються додаткові дитячі потяги сполученням Лисичанськ-Яремча і Лисичанськ-Київ.

У цілому до зимових пасажирських перевезень Донецька залізниця підготувала 780 вагонів, з них сьогодні експлуатується 695.

Реалізація проїзних документів починається за 45 діб до дати поїздки, тому вже сьогодні можна придбати квитки на новорічні свята і канікули, нагадали в прес-службі залізниці.

Залізничники закликають пасажирів поквапитися з покупкою квитків, щоб фахівці змогли своєчасно проаналізувати пасажиропотік у святкові дні і призначити додаткові потяги, а також включити причіпні додаткові вагони до існуючих (за затвердженим графіком руху) потягів.