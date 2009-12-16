Тимошенко: приватизація „Укрзалізниці” неприпустима

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про неприпустимість приватизації „Укрзалізниці”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на Всеукраїнському форумі залізничників, присвяченому 18-річчю „Укрзалізниці”.

„Моя позиція абсолютна чітка – ніякої категорично приватизації. Державний концерн „Укрзалізниця”, який далі дає можливість розвивати найпотужнішу державну корпорацію”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр нагадала, що протягом всієї історії існування „Укрзалізниці” лунало багато пропозицій про необхідність зміни форми власності цього підприємства. „Вже розглядали, якою буде “Укрзалізниця” – робити єдине підприємство, акціонерне товариство, а потім виводити це на певні процедури, які дуже схожі на таку закриту корпоративну приватизацію”, - пояснила вона.

На її думку, така приватизація могла стати „непрозорою, незрозумілою і абсолютно нелогічною”. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що підтримує позицію фахівців, відповідно до якої „Укрзалізниця” мусить залишатися „потужним державним підприємством і саме так продовжувати свій шлях і розвивати всі свої програми”.