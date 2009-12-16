У Києві розпочався Всеукраїнський форум залізничників, присвячений 18-річчю „Укрзалізниці”.

Як передає кореспондент, форум відкрила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

„У 2011 році ми будемо відзначати ще одне свято: 150-річчя залізничного транспорту України. Я думаю, що ми з вами просто зобов’язані до 2011 року провести усі назрілі, необхідні масштабні і суттєві реформи, але ті, які не послаблять залізницю, як це бувало до сьогодення, а які зберуть весь потужний потенціал в один кулак і дадуть «Укрзалізниці» наповнене новим змістом життя”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.