Уряд затвердив 16 документів про діяльність залізниці

Кабінет міністрів України сьогодні на своєму засіданні затвердив 16 документів щодо діяльності залізничного транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, затверджено проект розпорядження «Про схвалення Стратегії розвитку залізничного транспорту до 2020 року, проект постанови «Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки».

«Ми робимо як рішення уряду, що ми створюємо Державний концерн «Українська залізниця» і разом визначаємо, які підприємства туди входять», - сказала журналістам прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, до концерну мають увійти всі підприємства, які забезпечують нормальне функціонування, життєдіяльність «Укрзалізниці». Прем`єр зазначила, що це стосується також і підприємств соціальної сфери, навчальних закладів.

Крім того, уряд схвалив документи, які покликані покращити транзитний потенціал України щодо залізниць, підвищити ефективність транспортних зв`язків в Центральній Європі.

Кабінет міністрів також схвалив надання залізницям статусу митного перевізника, план заходів з впровадження електронного документообігу на залізничному транспорті при здійсненні вантажних перевезень. Крім того, схвалено документи, що стосуються розвитку комбінованих перевезень, модернізації залізниць, їх електрифікації. А також ухвалено рішення з питання підвищення рівня збереження вантажів при перевезенні та низку інших питань, зокрема й соціальних.