Уряд планує скасувати пільги на залізничні вантажоперевезення

Уряд України з 1 березня 2010 року планує скасувати всі пільги на вантажоперевезення залізничним транспортом, введені у зв`язку з кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час Всеукраїнського форуму залізничників і виїзного засідання Кабінету міністрів.

«Зараз дати директиву уряду, Мінфіну, «Укрзалізниці», Мінтрансу передбачити у фінплані («Укрзалізниці» на 2010 рік – УНІАН) наступні кроки: по-перше, з 1 березня 2010 року всі пільги, ті або інші, що пов`язані з кризою, що пов`язані з роботою спеціальних підприємств, які мають спеціальні дозволи на пільгові перевезення, просто припинити. І це поставити жорстко – для того, щоб ми більше не поверталися до цього питання: всі повинні платити нормальну повноцінну ринкову ціну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, у фінплані необхідно передбачити істотне підвищення зарплат залізничників з 1 березня 2010 року, а також програму будівництва житла для залізничників.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України і підприємства гірничо-металургійного комплексу, профспілки, профільні виробничі об`єднання 10 листопада 2008 року підписали Меморандум про взаєморозуміння. Згідно з документом, уряд узяв на себе зобов`язання забезпечити відшкодування ПДВ підприємствам ГМК упродовж п`яти днів, а також прагнути зберегти в 2009 році ціну на газ для підприємств ГМК на рівні 2008 року, а залізниці зобов`язали надати знижки на перевезення продукції ГМК. У свою чергу, Кабмін зажадав від учасників ринку зменшити ціни на продукцію ГМК на внутрішньому ринку, зокрема для «Укрзалізниц». Крім того, пільги було надано на перевезення продукції хімічної промисловості.

2 грудня 2009 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення продовжити дію Меморандуму взаєморозуміння між урядом і підприємствами гірничо-металургійного комплексу, яким надаються знижки до тарифів на залізничні перевезення продукції ГМК. У листопаді ц.р. було продовжено аналогічний меморандум з підприємствами хімічного комплексу.