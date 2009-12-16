Уряд має намір розробити програму спецфінансування залізниць

Уряд планує розробити програму спецфінансування залізниць із залученням держбанків і держгарантіями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час Всеукраїнського форуму залізничників і виїзного засідання Кабінету міністрів України.

«З 1 січня ми вибудовуємо і затверджуємо програму спеціального фінансування із залученням державних банків, державних гарантій, частини фінансових ресурсів «Укрзалізниці» для масштабної і прискореної модернізації і реконструкції «Укрзалізниці», - сказала прем`єр-міністр.

За її словами, зокрема, такі моделі фінансування були задіяні з метою «поставити на ноги авіаційну галузь».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявила про необхідність створення на основі адміністрації залізничного транспорту державного концерну «Укрзалізниця».

У липні ц.р. гендиректор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК заявив, що вважає недоцільним реформування залізничної галузі в нинішніх економічних умовах. «Нинішнє припинення цього процесу, збереження центрального управління, чітких господарських і фінансових відносин дають можливість залізницям гідно переживати кризу», - сказав він.

Довідка УНІАН. 27 грудня 2006 р. розпорядженням Кабміну №651-р була схвалена Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту України на 2007-2015 рр. Документ припускає створення на базі «Укрзалізниці» і залізничних підприємств ДАК «Українські залізниці», 100% акцій якої належатимуть державі і не підлягають відчуженню. Впродовж 2007 р. на основі даної концепції розроблялася відповідна програма реформування, що також передбачала створення ДАК.

Водночас, Мінтрансзв’язку в 2008 р. підготувало новий проект Програми реформування залізничного транспорту, яким пропонувалося створити ДП «Українські залізниці» перед створенням ДАК «Українські залізниці». (Раніше планувалося створення ДАК відразу, без проміжного створення ДП.) Таким чином, Мінтрансзв’язку виступало за реформування за принципом створення ДП, а «Укрзалізниця» - за принципом створення ДАК. Проти варіанту реформування, запропонованого Мінтрансом у 2008 р., виступають залізничники, профспілки залізничної галузі.