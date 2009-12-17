ДАІ вночі перекриє в'їзд до Херсона
08:57, 17 грудня 2009Транспорт/Звя'зок
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Для великовантажного автотранспорту
ДАІ вночі перекриє в`їзд до Херсона для великовантажного автотранспорту, щоби вдень уникнути заторів на вулицях міста у зв`язку із хуртовинами.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні міської комісії з питань надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки.
Причиною ухвалення такого рішення послужили затори, створювані вантажівками. Зокрема, через подібний затор майже цілий день було ускладнено сполучення між материковою частиною міста та острівним мікрорайоном «Корабел».
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