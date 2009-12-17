Тимошенко: слід знижувати податки

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не підтримує ініціативу депутатів про запровадження податків на Інтернет-трафік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам у Бобровиці Чернігівської області, коментуючи відповідний законопроект, зареєстрований у Верховній Раді за ініціативою депутата від БЮТ Сергія ТЕРЬОХІНА.

«Я не підтримую ніякого додаткового введення податків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає, що одразу після завершення президентської кампанії необхідно розпочати суттєве зниження податків та навести порядок у системі оподаткування. «Я не підтримую жодного підвищення податків», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.