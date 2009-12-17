«Укрзалізниця» працює стабільно в умовах снігападів

«Укрзалізниця» працює стабільно в умовах великих снігопадів в Одеській області.

Про це сьогодні повідомив у коментарі УНІАН генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

«Наші служби працюють, із снігом боремося, збої потягів – не більше 10-15 хвилин», - зазначив він.

При цьому, за його даними, відзначається зростання кількості пасажирів у зв`язку з переходом з інших видів транспорту.

«Снігопади справді великі, ми вчора перехопили близько 10 тис. пасажирів, які перейшли з іншого виду транспорту, забезпечили їм доставку на місця», - зазначив гендиректор відомства.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня і в ніч проти 17 грудня внаслідок сильних снігопадів і завірюх, що спричинили сніжні заноси та ожеледицю, склалася складна ситуація на автомобільних трасах Одеської, Миколаївської і Херсонської областей, пов`язана з ускладненням проїзду автомобільного транспорту.

Найскладніша ситуація склалася на автодорогах Одеської області: в Одесі, Іллічівську, Біляєвському, Білгород-Дністровському та Овідіопольському районах. З 10.30 16 грудня було припинено рух на автотрасах: Одеса - Миколаїв, Одеса - Білгород-Дністровський і Одеса - Рені. На автотрасі Одеса – Іллічівськ, в Овідіопольському районі, утворився автомобільний затор завдовжки майже 6 км.