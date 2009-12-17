Перевезення пасажирів у Вінницькій області зменшилися

У Вінницькій області за 11 місяців поточного року обсяг пасажирських перевезень скоротився на 5%, порівняно з аналогічним торішнім показником, - до 227,7 млн. пасажирів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно із повідомленням, у січні-листопаді пасажирські перевезення, виконані залізничним транспортом, збільшилися на 1,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, – до 31,038 млн. пасажирів.

Перевезення автомобільним транспортом скоротилися на 9,3%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, – до 93,4 млн. пасажирів.

У січні-листопаді електротранспортом в обласному центрі перевезено 103,3 млн. пасажирів. Тролейбусним транспортом перевезено всього 55,4 млн. пасажирів, а трамвайним – 47,9 млн. Загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом, порівняно з січнем-листопадом 2008 р., зменшилася на 3%.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році кількість перевезених пасажирів збільшилася на 1,8% або на 1,977 млн., порівняно з 2007 роком, – до 262,7 млн. пасажирів.