В Україні очікуються замети

В акваторії Чорного й Азовського морів на найближчу добу оголошене штормове попередження.

Крім того, погіршення погодних умов очікується у Львівській області, повідомив керівник прес-служби МНС Ігор Кроль, повідомляє Українська правда.

За його словами, у четвер в Азово-Чорноморському басейні посилення вітру досягне 25-30 м/с, висота хвиль у Чорному морі - 30-50 дм, Азовському - 15-20 дм.

Очікується сильна заметіль при видимості 200-500 м, зледеніння суден.

За інформацією Укргідрометцентру, у низці регіонів очікуються опади у вигляді снігу, місцями дуже сильні.

В Львівській області можливе налипання снігу на лінії електропередач і зв`язку. На дорогах - ожеледь. Можлива заметіль, місцями - створення сніжних заметів.

На залізничній станції в Донецьку через непогоду - заметілі і сніжних заметів - уже стоять потяги.