Мінтранс створив Оперативний штаб реагування
Для контролю ситуації на дорогах у негоду
Для оперативного реагування на складну ситуацію, що склалася на автомобільних дорогах України у зв`язку з різким погіршенням погодних умов, у Міністерстві транспорту і зв`язку України створено Оперативний штаб з реагування на звернення громадян, які потрапили у складні гідрометеорологічні умови на дорогах України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.
Згідно з повідомленням, оперативний штаб створено на доручення першого заступника міністра транспорту і зв`язку України Василя ШЕВЧЕНКА.
Для водіїв, які в даний час перебувають в заторах на дорозі й потребують невідкладної допомоги, працюють наступні телефонні лінії: оперативний черговий Мінтрансу – (044) 461-65-48, оперативний черговий «Укравтодору» – (044) 287-11-40.
Телефонні лінії працюють цілодобово.