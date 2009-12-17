Мінтранс створив Оперативний штаб реагування

Для оперативного реагування на складну ситуацію, що склалася на автомобільних дорогах України у зв`язку з різким погіршенням погодних умов, у Міністерстві транспорту і зв`язку України створено Оперативний штаб з реагування на звернення громадян, які потрапили у складні гідрометеорологічні умови на дорогах України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, оперативний штаб створено на доручення першого заступника міністра транспорту і зв`язку України Василя ШЕВЧЕНКА.

Для водіїв, які в даний час перебувають в заторах на дорозі й потребують невідкладної допомоги, працюють наступні телефонні лінії: оперативний черговий Мінтрансу – (044) 461-65-48, оперативний черговий «Укравтодору» – (044) 287-11-40.

Телефонні лінії працюють цілодобово.