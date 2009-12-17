Іллічівський порт припинив обробку суден

У зв`язку зі складними погодними умовами Іллічівський морський торговий порт тимчасово припинив швартові роботи і обробку суден.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, станом на 17 грудня всіма службами порту в повному обсягу виконуються положення наказу начальника порту щодо боротьби зі снігом, а також заходи щодо мінімізації можливого збитку, викликаного складними погодними умовами. Всі комунікації, лінії енергопостачання працюють в штатному режимі. Інфраструктура, плавзасоби і засоби механізації порту збережені й перебувають в робочому стані.

Водночас виконуються роботи, здійснення яких можливе без завдання матеріальної шкоди за такої погоди: вивантаження рослинної олії, завантаження імпортної руди до залізничного рухомого складу.

Згідно з повідомленням, служби порту перебувають в стані готовності. При послабленні вітру і високих хвиль на зовнішньому рейді до допустимого рівня швартування та інші роботи буде відновлено.

Довідка УНІАН. Іллічівський морський торговий порт (ІМТП) функціонує з 1958 року. Територія підприємства 346 га, протяжність причальної лінії – 5,4 км, площа критих складських приміщень – 54,2 тис. кв. м, відкритого складського майданчика – 743 тис. 940 кв.м.

ІМТП приймає судна з осіданням до 13 м, довжина не обмежена. Середня глибина на підході до порту – 13,5 м, що дозволяє обслуговувати судна практично будь-якої вантажопідйомності.