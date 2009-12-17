«Укрзалізниця» оголосить конкурс на надання в оренду вагонів-ресторанів

«Укрзалізниця» має намір втретє оголосити конкурс на надання в оренду вагонів-ресторанів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор відомства Михайло КОСТЮК сьогодні під час виставки-презентації зразків продуктових наборів, які надаватимуться пасажирам у поїздах залізниць України.

«Ми втретє оголосимо конкурс на передачу в оренду вагонів-ресторанів. Ми шукаємо компанію, яка запропонує створення на базі вагонів-ресторанів цікавої мережі», – повідомив він. За словами М.КОСТЮКА, необхідно передати питання харчування пасажирів професійним організаціям.

Також гендиректор «Укрзалізниці» висловив побажання, щоб майбутній орендар вагонів-ресторанів вивчив досвід інших країн і знайшов оптимальний варіант з можливістю розширення послуг. Як приклад він навів досвід Великої Британії, де пасажирам пропонується великий асортимент кондитерської продукції, сандвічів. Що стосується побажань, які вітчизняні залізничники чують від своїх клієнтів, то, за словами гендиректора відомства, українські пасажири віддають перевагу гарячій національній кухні.