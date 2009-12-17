Порт «Южний» у складних погодних умовах продовжує роботу

Вантажні райони морського торгового порту «Южний», незважаючи на складні погодні умови, продовжують працювати.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України, за минулу добу район, на якому приймають вантажі із залізниці, переробив 362 піввагони. Також здійснюється обробка вантажів на причалах.

У порту достатньо техніки для забезпечення пересування транспорту – сьогодні на 9.00 всі внутрішні дороги на підприємстві і під`їзні шляхи були розчищені від снігу. Зараз сила вітру в акваторії порту досягає 14 м/с, на морі шторм у 4 бали.

Нагадаємо, що у зв`язку зі складними погодними умовами 15 грудня о 22.15 були припинені швартові операції з суднами.