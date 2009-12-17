Міноборони і Чорноморський суднобудівний будуватимуть корвети

Міністерство оборони України підписало державний контракт з Державною акціонерною холдинговою компанією «Чорноморський суднобудівний завод» на будівництво серії військових кораблів класу "корвет".

Як передає кореспондент УНІАН, з боку Міноборони контракт підписав директор Департаменту із закупівлі озброєнь і військової техніки МОУ Володимир ГРЕК, з боку ДАХК "ЧСЗ" - генеральний директор заводу Дмитро МОРДОВЕНКО.

Як раніше повідомляв В.ГРЕК, усього до 2026 року на ЧСЗ планується збудувати 10 корветів. Закладка першого корабля буде здійснена в 2010 році, а його будівництво буде завершене до кінця 2012 року. «Другий корвет ми плануємо добудувати в 2014 році, третій – у 2016 р., четвертий корабель буде спущений на воду в 2017 році», - заявив В.ГРЕК.

За його словами, під час будівництва першого корабля буде відпрацьована технологія будівництва, що дасть змогу прискорити терміни спорудження решти корветів.

«Решта три кораблі будуватиметься фактично одночасно, що дозволить забезпечити оптову закупівлю металу і комплектучих для їх будівництва, а також оптові постачання озброєнь для цих кораблів. В результаті, буде значно знижено фінансове навантаження на державу», - сказав представник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, у грудні цього року Державна акціонерна холдингова компанія «Чорноморський суднобудівний завод» виграла конкурс на спорудження серії військових кораблів класу «корвет» для Військово-морського флоту України.

Оцінка конкурсних пропозицій проводилася за 19 критеріями, серед яких відповідність технологій запропонованому методу будівництва кораблів, відповідність організації робіт умовам будівництва корабля і можливості оснащення його сучасним озброєнням і радіоелектронними засобами. Також експертна група з 9 фахівців оцінювала відповідність площ і цехового обладнання запропонованому методу будівництва, відсоток технічної готовності корабля до моменту спуску на воду для добудови. Вагомим чинником став рівень і наявність кадрового потенціалу, можливості ключових спеціалізованих підрозділів підприємства.

Довідка УНІАН. ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» – одна з найбільших суднобудівних верфей України. Виробничі потужності заводу дають змогу виконувати замовлення на проектування, будівництво і ремонт суден будь-якої складності, аж до авіаносних крейсерів і супертанкерів, і комплектувати їх за бажанням замовників.

90,25% акцій підприємства володіє ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», який наприкінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ «Судмашпром» (м. Миколаїв) на умовах узгодженого з Фондом держмайна України і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу.

Херсонський суднобудівний завод і Чорноморський суднобудівний завод входять до складу формованого суднобудівного холдингу ЗАТ «Смарт-холдинг».