Судновласник активізував переговори з піратами

Представники власника судна Maran Centaurus, захопленого сомалійськими піратами наприкінці листопада, розпочали активні переговори про звільнення судна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ.

«Наявна інформація свідчить про розпочатий активний переговорний процес між представниками судновласника та піратами щодо узгодження остаточної суми викупу», - сказав він, нагадавши, що у складі екіпажу Maran Centaurus два громадянина України.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада в Індійському океані за 700 миль від берегів Сомалі пірати захопили судно Maran Centaurus під прапором Панами. Оператором судна є грецька компанія.

Серед 28 членів екіпажу, окрім двох громадян України, є також громадяни Філіппін, Греції та Румунії.