Уряд створив оперативний штаб з координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади при ліквідації наслідків стихії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, штаб створено за дорученням першого віце-прем`єр-міністра України, голови Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександр ТУРЧИНОВА у зв`язку з ускладненням погодних умов.

О.ТУРЧИНОВ доручив штабу вжити вичерпних заходів для безперебійного функціонування систем життєзабезпечення населення, об`єктів економіки, стабільної роботи державних установ, закладів освіти та охорони здоров`я і надання допомоги потерпілим.

Головою штабу призначено міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРУ, який повинен прозвітувати уряду до 25 грудня 2009 року.