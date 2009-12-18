«Укрзалізниця» призначила 45 додаткових потягів

Залізничники продовжують роботу із забезпечення пікових перевезень пасажирів напередодні і під час новорічних і зимових свят і, станом на 18 грудня, призначили 45 додаткових потягів.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, 14 потягів призначила Південно-Західна залізниця; 13 — Придніпровська; 6 — Одеська; 5 — Південна, 3 — Львівська; 4 — Донецька. Крім того, 20 потягів (з них 3 транзитних) призначили російські залізничники.