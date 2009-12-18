У Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Запорізькій обл. затори ліквідовано

У Херсонській, Миколаївській, Донецькій, і Запорізькій областях повністю ліквідовані затори на автошляхах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 10:00 18 грудня на Одещині залишається один сніговий затор біля села Старокозаче. У ньому опинилися 45 машин, 80 чоловік. Люди, котрі перебувають у сніговому полоні, забезпечені продуктами харчування та пальним.

Розчищення автодоріг у Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях триває.

У результаті вжитих заходів на території південних та східних областей із заторів вивільнені 4088 одиниць техніки та 7242 людини, на пунктах обігріву надана допомога 533 людям.