Мінтранс закликає водіїв утриматися від поїздок

Міністерство транспорту і зв`язку України (МТЗУ) закликає всіх водіїв бути максимально уважними і обережними на дорогах, по можливості утриматися від поїздок у період сильної негоди, особливо в тих регіонах, де оголошено штормове попередження.

Про це повідомила УНІАН прес-служба МТЗУ.

При цьому міністерство звертає увагу на необхідність обладнання транспортних засобів зимовими шинами і засобами проти ковзання.

Як зазначають у Мінтрансі, нинішнє ускладнення руху на дорогах загального користування викликане не тільки погодними умовами, але і недотриманням водіями обмежень проїзду транспортних засобів у складних погодних умовах.

Слизьке покриття доріг (ожеледиця, мокрий сніг) місцями сильно ускладнює рух транспорту, що у разі невиконання правил безпеки руху (недотримання належної швидкості або дистанції між автомашинами) може бути додатковим чинником виникнення ДТП. Зупинення навіть одного транспортного засобу спричиняє зупинення колони автомобілів, що не дозволяє дорожній техніці в умовах снігопаду розчищати проїжджу частину доріг.

Як зазначають в міністерстві, в результаті виникають затори на автомобільних дорогах.

За оперативною інформацією "Укравтодору", зараз тимчасово закритий рух пасажирського і обмежений рух вантажного автотранспорту на окремих ділянках доріг у Донецькій, Запорізькій, Хмельницькій, Волинській, Одеській, Миколаївській, Луганській і Кіровоградській областях.