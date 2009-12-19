Штормове попередження у Криму подовжене

Штормове попередження, оголошене у Криму у середині тижня, подовжене до понеділка, 21 грудня.

Як повідомила сьогодні прес-служба кримського управління МНС, з 19 до 21 грудня на території автономії у зв`язку з південним циклоном очікуються сильний сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, пониження температури повітря, посилення швидкості вітру до 15-20 метрів на секунду.

Проїзд по дорогах Криму вільний, зокрема – в районі Ангарського і Грушевського перевалів.

Як повідомляв УНІАН, у середу кримське відомство МНС прогнозувало різке погіршення погодних умов на півострові з 16 до 19 грудня і оголосило штормове попередження.