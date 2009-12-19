Тимошенко скасувала візит до Харкова

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО через несприятливі погодні умови скасувала свою поїздку до Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр-міністр мала вилетіти до Харкова о 9 годині ранку. Однак, через дуже сильний снігопад аеропорт Харкова не приймає літаки.

При цьому журналісти з пулу глави уряду прибули до Харкова, оскільки вилетіли на годину раніше, ніж мала вилетіти Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр планувала взяти участь у відкритті нової електропідстанції в Харкові й відвідати завод «Електроважмаш». Крім того, вона мала намір вручити жителям міста Балаклія ордери на житло, а також побувати в обласному ліцеї «Обдарованість» у Харкові.