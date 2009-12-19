У Мінтрансі працює оперативний штаб

Для оперативного реагування на складну ситуацію, що склалася на автомобільних шляхах України у зв’язку з різким погіршення погодних умов, в Міністерстві транспорту та зв’язку України створено Оперативний штаб з реагування на звернення громадян, які потрапили у складну ситуацію на дорогах України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МТЗУ, оперативний штаб створено за дорученням першого заступника міністра транспорту та зв’язку України Василя ШЕВЧЕНКА.

Для водіїв, які нині перебувають у заторах на дорозі і потребують невідкладної допомоги, повідомляємо телефонні лінії для звернень: оперативний штаб МНС - (044) 247-30-02, оперативний черговий Міністерства транспорту та зв’язку України - (044) 461-65-48, оперативний черговий Укравтодору – (044) 287-11-40.

Телефонні лінії працюють цілодобово.