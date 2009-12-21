Ан-158 передадуть на випробування у січні

Новий український пасажирський літак Ан-158 передадуть на льотні випробування в січні 2010 року.

За прогнозами експертів, сертифікат типу на цю машину може бути одержаний у першому кварталі 2010 року, після чого стане можливим його серійне виробництво, пише газета «Экономические известия» (№231 за 21 грудня).

Як стало відомо виданню з джерел в АНТК ім. Антонова, до кінця січня 2010 року буде здійснений перший політ і розпочнуться льотні випробування близькомагістрального пасажирського літака Ан-158, який створений на базі вже існуючого Ан-148. Етап льотних випробувань припускає перевірку відповідності фактичних даних літака його проектним характеристикам шляхом дослідження його якостей у різних льотних умовах. Після цього повітряне судно одержує сертифікат типу, що, в свою чергу, дозволяє розпочати комерційну експлуатацію техніки і запустити її в серійне виробництво. Зазвичай термін передексплуатаційних випробувань триває від двох до чотирьох років (програма передбачає наліт літаком певної кількості годин). Проте у випадку з Ан-158, прогнозують конструктори, тривалість тестування займе значно менше часу, зазначають «Экономические известия».

«Вже в першій половині 2010 року літак вийде на лінії в комерційній експлуатації», - впевнений головний інженер АНТК ім. Антонова Сергій БИЧКОВ.

За його словами, паралельно з виходом на регулярні лінії першого прототипу Ан-158, або приблизно в травні 2010 року, цей літак буде запущений у серійне виробництво на київському і воронезькому авіазаводах («Авіант» і ВАСО). Сподіватися на такі короткі терміни підготовки Ан-158 до регулярних польотів конструкторам дозволяє його схожість з Ан-148, передсертифікаційні випробування якого тривали два роки. Втім, на думку деяких експертів, укластися в заявлений термін здачі Ан-158 в експлуатацію конструкторам буде нелегко. Річ у тім, що цей літак хоч і є модифікацією вже підготовленого до польотів Ан-148, проте має цілий ряд нових характеристик, і всі вони мають бути випробувані під час дослідних польотів.

Газета зазначає, що головна відмінність Ан-158 від свого 148-го – подовжений фюзеляж, що дозволяє збільшити пасажиромісткість повітряного судна на 30 чоловік (з 68 до 99), а також зробити салон комфортнішим, а багажне відділення – просторішим.

Проте, як стверджує керівництво АНТК, ринок вже перебуває в очікуванні нового літака. «Сумарний портфель замовлень на сімейство літаків Ан-148 українського і російського складання сьогодні становить 150 одиниць», - зазначає генеральний конструктор КБ Дмитро КІВА. При цьому потреба світового ринку в літаках сімейства Ан-148 генконструктор оцінює на рівні 450 одиниць.