Автодороги у більшості областей залишаються засніженими

На ранок 21 грудня покриття на автомобільних дорогах України державного значення у більшості областей залишається засніженим.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Крім того, у Луганській і Миколаївській областях ускладнений проїзд транспорту автодорогами місцевого значення. На дорогах державного значення представниками ДАІ частково обмежений рух транспортних засобів - рух організований у реверсивному порядку.

В Одеській області ускладнений проїзд автодорогами державного значення. У той же час на автомобільній трасі М-05 Київ – Одеса проїзд забезпечений.

З метою усунення наслідків стихії і забезпечення безпечного проїзду Міністерством транспорту і зв`язку і всіма його структурними підрозділами задіяно 2034 одиниці техніки і 3230 працівників.