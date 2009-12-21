У «Київавтодорі» запевняють, що виконують повний комплекс робіт

У столичній комунальній корпорації “Київавтодор” запевняють, що виконують повний комплекс робіт із зимового утримання вулично-шляхової мережі міста.

Про це повідомляє прес-служба КП «Київавтодор».

Так, у період снігопаду 20-21 грудня було задіяно 250 одиниць спеціальних снігоприбиральних машин і механізмів та допоміжного транспорту. Обробка проїзних частин виконувалася через кожні 3-4 години. За цей період часу використано 1 тис. 810 тонн технічної солі, 537 тонн піскосоляної суміші та 98 тонн фрикційних матеріалів, інформує “Київавтодор”.

У компанії заявляють, що рух громадського транспорту у період снігопаду не зупинявся, обмеження не вводилися.

Крім того, на прибиранні балансових тротуарів, майданчиків на зупинках громадського транспорту, сходів, підходів до підземних пішохідних переходів у цілодобовому режимі працювали дорожні робітники шляхово-експлуатаційних підприємств корпорації, зазначають у “Київавтодорі”. Зокрема, 20 грудня вдень, за даними підприємства, працювали 200 осіб, вночі – 94 особи.

Також у повідомленні зазначається, що в кожному шляхово-експлуатаційному підприємстві у період снігопадів у цілодобовому режимі працюють відповідальні чергові із керівного складу. По корпорації «Київавтодор» також працюють відповідальні працівники, які здійснюють цілодобовий контроль за виконанням робіт шляхово-експлуатаційними підприємствами.

Сьогодні, за інформацією “Київавтодору”, у місті працює 293 одиниці снігоприбиральної техніки і допоміжного транспорту: снігоочисних – 70, солерозкидувачів – 77, соле-піско-снігонавантажувачів - 20, тракторів з обладнанням – 37, іншої техніки – 89 одиниць.

“На даний час виконано повний комплекс робіт по зимовому утриманню вулиць згідно з технологічними картами і титульним списком зимового прибирання, затвердженим районними у м.Києві державними адміністраціями. Оброблені протиожеледними матеріалами та очищені магістральні вулиці загальноміського, районного та місцевого значення, по яких рухається громадський транспорт, протяжністю 810,4 км або 723 вулиці. Продовжуються роботи по розчистці вулиць місцевого значення та повторна обробка спусків і підйомів”, - зазначається у повідомленні “Київавтодору”.

Згідно зі звітом компанії, станом на 14.00 понеділка у столиці прибрано і зачищено: 426 км тротуарів; 190 одиниць підземних пішохідних переходів та підходів до них.

На прибиранні цих об’єктів працюють 48 бригад чисельністю 297 робітників. Роботи з ліквідації наслідків снігопаду тривають, будуть продовжуватися і вночі, запевняють у “Київавтодорі”.